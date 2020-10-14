Hava nasıl olacak, bugün yağmur yağacak mı? MGM 14 Ekim il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri MGM'nin son değerlendirmeleri ile belli oldu. Günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji salı günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yeni uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa'da da bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 14 Ekim Çarşamba il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarıyla takip ediliyor. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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