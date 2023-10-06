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'Hava harekâtında F-16’lar kullanıldı...' Sınırın 50 kilometre derinliğindeki hedefler vuruldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#IRAK#SURİYE
Hava harekâtında F-16’lar kullanıldı... Sınırın 50 kilometre derinliğindeki hedefler vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 15:03

Dün MİT'in operasyonu sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) terör örgütü PKK/YPG'ya yönelik bir hava harekâtı düzenledi. Operasyonda detaylar ortaya çıkarken F-16’ların kullanıldığı ve sınırın 50 kilometre derinliğindeki terör hedeflerinin vurulduğu öğrenildi.

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Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

MİT'in operasyonu sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) terör örgütü PKK/YPG'ya yönelik bir hava harekâtı düzenledi.

Hava harekâtında, terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

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HAVA HAREKATININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti.

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Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.

Öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı.

Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.

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#Milli Savunma Bakanlığı#IRAK#SURİYE

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