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Hava değişimi için memleketine gelen asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

#Trabzon#Trafik#Kaza
Hava değişimi için memleketine gelen asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

TRABZON'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Kenan (21) yaşamını yitirdi. Bilecik'te askerlik yapan Kenan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hava değişimi için memleketine geldiği belirtildi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüşhane-Trabzon kara yolu Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzon istikametine giden U.B. yönetimindeki 61 DU 127 plakalı otomobil, Hüseyin Kenan'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletten savrulan Kenan, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü de kaçtı. Kaza sonrası jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hüseyin Kenan'ın, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda Jandarma Er olarak vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hava değişimi için memleketi Trabzon'da geldiği belirtildi. Kenan için İl Jandarma Komutanlığı'nca tören düzenlendi. Akoluk Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen, jandarma personeli ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Kenan'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Hava değişimi için memleketine gelen asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Trabzon#Trafik#Kaza

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