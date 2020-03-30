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İHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 18:53,Son Güncelleme:/

Hatay’ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı

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Hatay’ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı
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Hatay’ın Kırıkhan, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde korona virüs (Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında Kırıkhan ilçesinin işlek caddelerinden birisi olan Kanatlı Caddesi ve ara sokaklar saat 17.00 itibaren trafiğe kapatıldı. Koronavirüs mücadelesi kapsamında uyarılara uymayan vatandaşlara Kırıkhan ilçe Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ile Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu emirleri doğrultusunda, polis insanların eve gitmesi için anonslar yaptı.

Hatay’ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı

REYHANLI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşların koronavirüsü (Kovid-19) mücadelesi kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve İlçe Kaymakamı Ali Candan emirleri doğrultusunda tüm çarşı merkezi trafiğe kapatılırken, vatandaşlar evlerine gitmesi için anonslar yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, "Halkımızın can güvenliği için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.

Hatay’ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı

İSKENDERUN

İskenderun'da Valilik tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Şehitpamir Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Tayfur Sökmen Bulvarı ile sahil kordon boyu araç trafiğine kapatıldı.

Hatay’ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı

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