×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'ı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Sağanak#Sel
Hatayı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 10:39

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahile yakın cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Haberin Devamı

İlçede dün gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde deniz suyunun da etkisiyle su taşkınları yaşandı. Kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine taştı. Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü. Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Sabah saatlerinde sağanağın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri ve bölge halkı, suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Su altında kalan caddelerdeki esnaf da iş yerlerine giremediklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Sağanak#Sel

BAKMADAN GEÇME!