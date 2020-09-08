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HATAY (AA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

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