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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 22:55 | Son Güncelleme:

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde Yoncadüzü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile beraber 15 kişilik ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.

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