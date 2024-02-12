×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'daki konteyner kentte korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Konteyner Kent#Yangın
Hataydaki konteyner kentte korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 02:45

Hatay'da konteyner kentte meydana gelen yangın paniğe neden olurken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Haberin Devamı

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Konteynerden alevler çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle yangına vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mücadeleleriyle çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın anında konteynerde kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.

Hataydaki konteyner kentte korkutan yangın

Hataydaki konteyner kentte korkutan yangın

Hataydaki konteyner kentte korkutan yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Konteyner Kent#Yangın

BAKMADAN GEÇME!