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Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Hatay'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

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Hatay'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
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Hatay'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında alevlerin sardığı bölgeler havadan görüntülendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yanan ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.

Hatayda yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

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