Hatay’da yabancı uyruklu 10 şahıs yakalandı
HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araç içerisinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kimliksiz yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki mesire alanında yapılan asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen kimliksiz 10 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, sürücü M.S ise gözaltına alındı. Ekipler, sürücü M.S’ye trafik eksikleri yönünden 6 bin 245 TL ceza keserek, aracı trafikten men etti.
Yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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