Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 7 cep telefonu ve sim kartı, 106 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 30 kök kenevir bitkisi, 6 captagon uyuşturucu hap, 5 gram ‘uç’ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu aparatı, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.K., Y.B. ve G.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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