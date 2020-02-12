İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 17:32,
Hatay'da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaygan yoldan devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Enek Mahallesinde Ahmet Ayaoğlu (70) yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, karla beraber kayganlaşan yolda devrildi. Araçtan düşen Ahmet Ayoğlu hayatını kaybetti.
Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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