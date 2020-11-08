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HATAY (AA)
Haber Giriş: 08.11.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Hatay'da 'paramotor' operasyonu!

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Hatay'da 'paramotor' operasyonu!
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Hatay Valiliği, sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Hatay'a bağlı Hassa ilçesi kırsalında hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve güvenlik korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır. Bölgede halkımızın da desteğiyle operasyona kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

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