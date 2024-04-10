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Hatay'da 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi

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#Hatay#Örümcek Adam#Bayram Namazı
Hatayda Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 19:41

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'Örümcek Adam' kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında tedirginlik yarattı. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden yaka paça çıkarıldı.

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Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu. Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

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#Hatay#Örümcek Adam#Bayram Namazı

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