MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da orman yangını kontrol altında
GeriGündem Hatay'da orman yangını kontrol altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Hatay'da orman yangını kontrol altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesine yakın yerde ikamet eden vatandaşlardan Mustafa Bayram, AA muhabirine, yangının neden çıktığını bilmediklerini ancak piknik alanının yakınında başladığını söyledi.

Hatayda orman yangını kontrol altında

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi