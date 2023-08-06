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Hatay ve Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

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#Hatay#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 12:39

Hatay'ın Antakya ilçesinde ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Yangınları kontrol altına alabilmek için ekipler çalışma başlattı.

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Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. (DHA)

Hatay ve Balıkesirde orman yangını Karadan ve havadan müdahale başladı

 

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir Kırsal Karakavak Mahallesi sınırındaki tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 11 dakikada yapıldı. Balıkesir orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 82 personel ile karadan müdahale başlatıldı.

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Hatay ve Balıkesirde orman yangını Karadan ve havadan müdahale başladı

 

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#Hatay#Orman#Yangın

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