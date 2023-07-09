Hatay'da öğrenciler ölen doktor ve tıp öğrencilerini andı

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden doktorları ve tıp öğrencilerini unutmadı. Tıp fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde, depremde hayatını kaybeden tıp öğrencileri ve hekimlerin fotoğrafları ile yürüdü. Öğrenciler, mezuniyet yürüyüşünün ardından fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı.

BAKAN KOCA: RAHMETLE ANIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törenden görüntü paylaşarak, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma sevinci ile artık aramızda olmayan öğrenci ve hekimlerimiz için duyulan üzüntü bir aradaydı. Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.