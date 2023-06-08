Hatay’da mobil temizlik

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Havaların ısınmasıyla birlikte kişisel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorun yaşayan depremzedeler için Hatay Samandağ’da 5 ayrı noktaya mobil duş ve tuvalet yerleştirildi. TIR’dan dönüştürülen mobil berber de Hatay Samandağ, Antakya, Gaziantep Islahiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki çadırkentleri gezerek bölge halkının bayram öncesi ihtiyacını karşılayacak.

Mobil berberin bayram tıraşı için yola çıktığını belirten İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Bir günde en az 80 kişi tıraş oluyor” dedi. Depremzede Tuğba Doğru ise “Çocuklarımızı tıraş ettirdik, kadınlara da hizmet verilecekmiş sevindik” diye konuştu. Mobil berber projesi ay sonuna kadar devam edecek. Evyap Kişisel Temizlik Genel Müdürü Bekir Arıcak, “Sıcaklar artıyor, gerekli hijyen ortamı sağlanamadığında hastalıklar da beraberinde geliyor. Samandağ’da beş ayrı noktada kurduğumuz duş ve tuvalet üniteleri en çok da kadın ve çocuklar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak” dedi. Evyap Pazarlama Direktörü Zeynep Kalkandelen Kırateli ise “Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mobil berber aracımız ay sonuna kadar deprem bölgesinde gezecek ve erkek, kadın, çocuk herkese hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

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