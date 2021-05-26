MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
GeriGündem Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İzzet NAZLI- Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)-
Haber Giriş: 26.05.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Hatay'da jandarma ekiplerinin taşındığı minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkıp, alt geçide düştü. Kazada 3 jandarma, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi. Jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak, demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatayda minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatayda minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi