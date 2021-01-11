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Gündem
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Hatay'da kumar baskınında uyuyor gibi davrandı

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Hatay'da kumar baskınında uyuyor gibi davrandı
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Hatay'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Kırıkhan ilçesinde kapalı olması gereken bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 11 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta faaliyet gösteren E.D.'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğunu tespit etti.

Kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinden sesler gelmesi üzerine, kilitli olan kapı çilingire açtırıldı.

Hatayda kumar baskınında uyuyor gibi davrandı


Baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin olduğunu saptadı. Bu kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, soysal mesafe kurallarına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında koltuğa uzanan bir kişinin uyuyor gibi davranması ise görüntülere yansıdı. 

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