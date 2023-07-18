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Hatay’da Kore kenti

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Kore#Kent
Hatay’da Kore kenti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo-taik ve beraberlerindeki parlamento heyeti, İskenderun Meydan Mahallesi'nde Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından kurulan 360 konteyner ve kültür merkezinden oluşan Kore Mahallesi Konteyner Kent'in açılış törenine katılmak üzere Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi.

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Heyete, TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti. Açılışın ardından Kaymakam Murat Sefa Demiryürek’i makamında ziyaret eden Chung Woo-taik ile beraberindeki heyet, kaymakamlık bahçesinde bulunan Kore Şehitlik Abidesi önünde düzenlenen törene de katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kore Savaşı ile perçinlenen tarihi dostluk ve kan kardeşliği bağlarının deprem sonrasında daha da pekiştiğini söyledi.

Hatay’da Kore kenti

KAN KARDEŞ ÜLKE VURGUSU

Chung Woo-taik ise İskenderun'un iki ülke arasındaki kardeşlik sembolü bir şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Hatay’da Kore kenti

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“İki ülkenin kan kardeş ülke olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. 1950 yılında Kore Savaşı döneminde Türkiye ile Kore arasında ilişki yoktu ama 20 binden fazla asker göndererek bizim özgürlüğümüz ve demokrasimiz için fedakârlık yaptı. Kore halkı bunun için çok minnettarlık duyuyor, asla unutmuyoruz. Deprem sonrasında zor durumda olan Türkiye için de Koreliler tek yürek olarak yardım etmek için çalıştılar.”

 

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#Hatay#Kore#Kent