Hatay’da Kore kenti

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Heyete, TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti. Açılışın ardından Kaymakam Murat Sefa Demiryürek’i makamında ziyaret eden Chung Woo-taik ile beraberindeki heyet, kaymakamlık bahçesinde bulunan Kore Şehitlik Abidesi önünde düzenlenen törene de katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kore Savaşı ile perçinlenen tarihi dostluk ve kan kardeşliği bağlarının deprem sonrasında daha da pekiştiğini söyledi.

KAN KARDEŞ ÜLKE VURGUSU

Chung Woo-taik ise İskenderun'un iki ülke arasındaki kardeşlik sembolü bir şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu:

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“İki ülkenin kan kardeş ülke olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. 1950 yılında Kore Savaşı döneminde Türkiye ile Kore arasında ilişki yoktu ama 20 binden fazla asker göndererek bizim özgürlüğümüz ve demokrasimiz için fedakârlık yaptı. Kore halkı bunun için çok minnettarlık duyuyor, asla unutmuyoruz. Deprem sonrasında zor durumda olan Türkiye için de Koreliler tek yürek olarak yardım etmek için çalıştılar.”