Hatay’da kıran kırana... AK Parti kutladı CHP itiraz etti

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Hatay’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AK Partili Mehmet Öntürk oyların yüzde 44.47’sini alarak kazandı. 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay’da Öntürk oyların 345 bin 884’ünü toplarken, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise oyların yüzde 43.96’sını aldı. 342 bin 972 oy alan Savaş, 2 dönem sonra başkanlığı kaybetmiş oldu. Mehmet Öntürk, gece yarısı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıklarını açıklayıp, kutlama yaptı.

CHP’li Lütfü Savaş ise kendilerinin 9 bin oy farkıyla kazandıklarını iddia etti. Savaş, “Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz. Şu anda CHP’nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı” dedi.

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Lütfü Savaş

İLÇELERDE SON DURUM

Â 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Altınözü Belediyesi’ni AK Parti’li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi’ni AK Parti’li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi’ni AK Parti’li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi’ni AK Parti’li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi’ni AK Parti’li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi’ni AK Parti’li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi’ni AK Parti’li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi’ni AK Parti’li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi’ni MHP’li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi’ni CHP’li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi’ni BBP’li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi’ni CHP’li Sami Üstün, Defne Belediyesi’ni CHP’li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi’ni CHP’li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ’ı ise TİP’li Emrah Karaçay kazandı.

GÖKHAN ZAN ŞAŞIRTTI

- Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylıktan çektiği eski milli futbolcu Gökhan Zan ise yüzde 2.01 oy aldı. TİP’in adaylıktan çekmesine rağmen adaylığının kesinleşmesi nedeniyle seçimlere giren Zan’a kesin olmayan sonuçlara göre 15 bin 688 oy çıktı.