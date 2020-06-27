MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da kimliğini unutan ve olmayan öğrencilerin imdadına polis yetişti
GeriGündem Hatay'da kimliğini unutan ve olmayan öğrencilerin imdadına polis yetişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Hatay'da kimliğini unutan ve olmayan öğrencilerin imdadına polis yetişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay'da kimliğini unutan ve olmayan öğrencilerin imdadına polis yetişti
Abone Olgoogle-news

HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne girecek adaylardan kimliğini evde unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayların, eksiklerini giderip sınava girmelerini sağladı.

Dörtyol ilçesinde bugün yapılan 'Temel Yeterlilik Testi'ne girecek bir öğrenci, sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulu'nun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okulda görevli motorize yunus ekiplerinden yardım istedi. Öğrencinin isteğini geri çevirmeyen ekipler, kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliğini alan aday, zamanında yetişerek sınava girdi.

Dörtyol Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan İrem Soysal da kimliğinin olmadığını fark ederek, okulda görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Soysal'ı İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Geçici kimlik belgesini alan Soysal, sınava son anda yetişebildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle