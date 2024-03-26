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Hatay'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Hatay#Kaza
Hatayda katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 14:43

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken sürücü Ş.K gözaltına alındı.

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Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamadai "D817- 03 Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Payas istikameti Nursan Hastanesi önünden Dörtyol-Payas istikametine seyreden Ş.K isimli sürücünün sevk ve idaresinde olan çekici (TIR) araç hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu karşı yönde seyreden otomobille doğrudan çarpışmıştır. Çarpışma sonucu oluşan kazada otomobilde bulunan 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup sürücü Ş.K gözaltına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Hatayda katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Hatayda katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Hatay#Kaza

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