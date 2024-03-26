Hatay'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamadai "D817- 03 Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Payas istikameti Nursan Hastanesi önünden Dörtyol-Payas istikametine seyreden Ş.K isimli sürücünün sevk ve idaresinde olan çekici (TIR) araç hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu karşı yönde seyreden otomobille doğrudan çarpışmıştır. Çarpışma sonucu oluşan kazada otomobilde bulunan 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup sürücü Ş.K gözaltına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı