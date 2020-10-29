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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Hatay’da kaçak içki operasyonu

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Hatay’da kaçak içki operasyonu
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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya'da yapılan operasyonlarda 62,5 litre boğma rakı ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında sahte, kaçak alkollü içki satışının imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya’ya bağlı Armutlu Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 58 litre boğma olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirilirken, A.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca, Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin Armutlu Mahallesi'nde başka bir iş yerinde yaptığı aramada ise 4.5 litre boğma olarak tabir edilen el yapımı içki ve 1 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Şüpheli A.T. gözaltına alındı.

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