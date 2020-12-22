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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Hatay’da gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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Hatay’da gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir araç içerisinde 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında, kaçak alkollü içki satışının imalatının deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmada çevre yolunda bir araçta yaptığı aramada 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
S.E. ve N.Ç. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

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