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Son dakika... Hatay'da facia! Kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 6 ölü

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#Hatay#Kaza#Ölü
Son dakika... Hatayda facia Kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 6 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 21:18

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

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Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.

Son dakika... Hatayda facia Kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 6 ölü

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.

Son dakika... Hatayda facia Kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 6 ölü

Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralanın olduğu belirtildi.

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Son dakika... Hatayda facia Kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 6 ölü

Son dakika... Hatayda facia Kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 6 ölü

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#Hatay #Kaza#Ölü

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