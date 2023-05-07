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Şanlıurfa'da araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

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#Kaza#Şanlıurfa#Viranşehir
Şanlıurfada araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 01:24

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti, anne ile bir çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde, kırsal Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Misafirlikten dönen baba Hasan Çetin'in (38) kullandığı ve içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Akıntı olan suya uçan otomobilden baba Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, suya gömülüp, akıntıya kapılan otomobildeki anne ile 5 çocuğu için arama kurtarma çalışması başlattı.

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Şanlıurfada araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor.

Şanlıurfada araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

CANSIZ BEDENNLERİADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Öte yandan, gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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#Kaza#Şanlıurfa#Viranşehir

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