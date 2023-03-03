Hatay’da depremde tarihi yapılarda da hasar oluştu

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Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremden en fazla etkilenen kentler arasında bulunan Hatay’ın ilçelerinde de yıkımlar ve hasarlar oluştu. Belen ilçesinde bulunan ve merkez cami ismi ile anılan Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde de hasar oluştu. 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle yapılan ve kendi adını taşıyan cami asrın felaketinde ayakta kalmayı başardı. 470 yıllık caminin 6 Şubat depremlerinin ardında yalnızca minaresinde çatlak oluştu.

Aynı bölgede bulunan eski yapılardan bir diğeri olan ve Ermenilerin bölgeyi terk etmesinin ardından kullanılmayan Ermeni kilisesinin de çan kulesinde hasar oluştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilçedeki bu tarihi yapıların ağır hasarlı olarak raporlandığı öğrenildi.

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Tarihi yapıların bulunduğu Muhlisali Mahallesi Muhtarı Faruk Ekim, “Bazı eski binalarda tahribatlar var. Bunların ön çalışmaları tamamlandı. Acil olanlar önce yıkılacak. İkinci önceliğe alınanlar daha sonra yıkılacak. Tarihi eser nitelikteki camimizin minaresi orta yerinden çatlak vaziyette. Minareye ağır hasar verildi. Aynı zamanda hizmet vermeyen bir kilisemiz var. Çan kulesi yatmış vaziyette. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ermeni Katolik Kilisesi pederi bu sabah geldi. Sağlama alma çabasındayız. Ağır hasar vardı. İkinci bir ihtimal ise çaresiz kalırsak, can güvenliği açısından yıkmak zorunda kalacağız. Camide çok bir hasar yok ama Vakıflar Genel Müdürlüğü içine girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu” dedi.