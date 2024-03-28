Hatay Dörtyol'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförü tutuklandı

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Kaza, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas kara yolu Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak nedeniyle Şükrü K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 31 AGU 531 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti. Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8) ise Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü Şükrü K. ise gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, Payas Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şükrü K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Şükrü K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.