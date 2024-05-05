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Hatay'da 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında kül oldu

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#Hatay#İskenderun#İskenderun
Hatayda 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 22:33

Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

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Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatayda 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında kül oldu

Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı.

Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Hatayda 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında kül oldu

Hatayda 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında kül oldu

Hatayda 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında kül oldu

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#Hatay#İskenderun#İskenderun

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