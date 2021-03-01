MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay açıklarında hortum
GeriGündem Hatay açıklarında hortum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İzzet NAZLI-Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Hatay açıklarında hortum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında hortum oluştu. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte, dünyanın en uzun sahillerinden birinin yer aldığı Samandağ açıklarında hortum oluştu. Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çevlik ve Deniz mahallelerinden görünen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi