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Gündem
Sinan HARMANCI/SULUOVA(Amasya), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkardı

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Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkardı
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AMASYA'da esnaf Ahmet Uçar, eline geçen hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkardı.

Hatalı basım 50 TLyi satışa çıkardı
Merkeze bağlı Suluova ilçesinde esnaf Ahmet Uçar’ın elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. Uçar, ilk başta sahte olduğunu düşündüğü parayı, bankaya götürdü. Burada yapılan kontrolde paranın hatalı basıldığı belirlendi.

Ahmet Uçar, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek "Basım hatası olan 50 TL’yi internet sitelerinden ve televizyonlardan daha önce görmüştüm. Ve bu paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü tahmin ettim. Birkaç arkadaşımla görüşmem neticesinde yüksek fiyatlara alıcı bulunabileceğini bana söylediler. Görüşmelerim sonrasında 20 bin lira gibi bir fiyata benden alabileceklerini öğrendim. Para koleksiyoncuları ve bu para ile ilgilenenlerin benimle iletişime geçmelerini istiyorum” dedi.

 

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