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Hastanelerde 19 bin yaralı

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#Deprem Bölgesi#Hava Koridoru#Askeri Helikopterler
Hastanelerde 19 bin yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Depremin ardından afetzedelerin yardımına koşan Mehmetçik, oluşturulan hava koridorundan yaralı tahliyesine devam ediyor.

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Askeri helikopterler ve kargo uçakları, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ile yaralı taşımayı sürdürüyor.Adana'dan 49 yaralı, askeri kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi. 

Hastanelerde 19 bin yaralı

37 BİN SEVK YAPILDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bölgeden diğer illere hava ambulanslarıyla 1577, kara ambulanslarıyla 36 bin 74, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 37 bin 978 yaralının sevki yapıldı. Halen hastanelerde 19 bin 300 yaralının tedavisi devam ediyor” denildi.

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#Deprem Bölgesi#Hava Koridoru#Askeri Helikopterler

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