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Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Hastaneden kaçan Corona Virüs hastası otelde yakalandı

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Çorum'da Corona Virüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., Corona Virüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı.

Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.

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