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Hastanede korkunç olay! Eşine iğne yapan erkek hemşireye saldırdı

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#Şanlıurfa#Hemşire#Saldırı
Hastanede korkunç olay Eşine iğne yapan erkek hemşireye saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 17:33

Şanlıurfa’da, evinde rahatsızlanan eşine Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'yi "Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar" diyerek darbeden Kadir Fatih S., gözaltına alındı. Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.

Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., "Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar" diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı. Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları ‘beyaz kod’ verdi.

Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Hemşire#Saldırı

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