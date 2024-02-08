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Hastanede kadın cinayeti! Tekniker Burcu'yu öldüren katil eş yakalandı

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#Kadın Cinayeti#Elazığ#Hastane
Hastanede kadın cinayeti Tekniker Burcuyu öldüren katil eş yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 14:10

Elazığ’da bir özel hastanede görevli fizyoterapi teknikeri olan Burcu Demir'i, silahla öldüren koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Elazığ'daki  bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.C. belinden çıkardığı tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Hastanede kadın cinayeti Tekniker Burcuyu öldüren katil eş yakalandı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

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Hastanede kadın cinayeti Tekniker Burcuyu öldüren katil eş yakalandı

Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Hastanede kadın cinayeti Tekniker Burcuyu öldüren katil eş yakalandı

Yapılan çalışmalar çerçevesinde eşini öldüren M.C,cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada,“08.02.2024 günü olgunlar mahallesinde meydana gelen olayda B.C isimli şahıs,nişanlısı (Resmi nikahlı) M.C isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli M.C isimli şahıs olayda kullandığı silah ile birlikte kolluk birimlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Hastanede kadın cinayeti Tekniker Burcuyu öldüren katil eş yakalandı

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#Kadın Cinayeti#Elazığ#Hastane

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