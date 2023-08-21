Hastanede dehşet

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Gaziantep’te ateşi yükselen çocuk, önceki gece yakınları tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Çocuğun damar yolunun geç açılması gerekçesiyle yakınları acilde görevli Dr. Esadullah Beğoğlu’na (36) hakaretler yağdırdı. Hasta yakınları, hastane bahçesinde Beğoğlu’na ve hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık (36) ile özel güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus’a (43) demir sopayla saldırıp kaçtı. Dr. Beğoğlu kanlar içinde yerde kaldı. Başına 15 dikiş atılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Beğoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Sağlık ve Yunus ise ayakta tedavi edildi.





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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hasabından 1 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada “Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek” dedi.