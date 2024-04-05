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Hastanede annesini vahşice katletmişti... Tutuklandı

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#Mersin#Selma Çiftçi#Murat Arslan
Hastanede annesini vahşice katletmişti... Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 12:13

Mersin'de annesi Selma Çiftçi'yi (61) hastanede öldüren oğlu Murat Arslan (32), tutuklandı.

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Olay, dün saat 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8'inci katındaki Beyin Cerrahi bölümünde meydana geldi. Şubat ayında beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Selma Çiftçi ile refakatçi olarak yanında kalan oğlu Murat Arslan arasında tartışma çıktı. Arslan önce bıçakla annesinin boğazını ve ayak bileklerini kesti, ardından ruhsatsız tabancası ile başına ateş etti. Çığlık ve silah sesini duyup, odaya gelen güvenlik görevlileri Arslan'ı yakalarken, Selma Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve olayı uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Murat Arslan, işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Hastanede annesini vahşice katletmişti... Tutuklandı

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#Mersin#Selma Çiftçi#Murat Arslan

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