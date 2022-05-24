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Hastane yolunda feci kaza: Anne- oğuldan acı haber

#Trafik Kazası#Ordu#Bedir Şahan Aşık
Hastane yolunda feci kaza: Anne- oğuldan acı haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık (21) ile annesi Nurten Aşık (52) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Anne ile oğlunun, muayene için hastaneye gittikleri öğrenildi. 

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir Şahan Aşık'ın kullandığı 06 SN 9067 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Metin Kocabıyık yönetimindeki 52 BR 247 kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık ve yanındaki annesi Nurten Aşık, yaşamını yitirdi. 

Hastane yolunda feci kaza: Anne- oğuldan acı haber

Yaralanan kamyonet sürücüsü Metin ile akrabası Ahmet Kocabıyık da ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedir Şahan Aşık'ın, annesini muayene randevusu için aracıyla hastaneye götürmek üzere yolda olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Ordu#Bedir Şahan Aşık

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