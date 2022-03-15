Hastane magandasına 8 yıl hapis

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Denizli’de parfüm satan Uğur Çalışkan (35), 15 Ocak’ta, bir hasta yakınının kartını alarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin 2’nci katındaki Çocuk Pediatri Servisi'ne girdi. Çalışkan, servisteki asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ile Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu odaya girdi. Çalışkan'ın parfüm satmaya çalıştığı Bakkalcı ve Sağlam hastalarıyla ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, anahtarı da cebine atarak 2 doktoru rehin aldı.

Çalışkan, bu sırada 'beyaz kod' için telefona yönelen doktorlara küfür edip ölüm tehditleri yağdırdı. Tartışmanın ardından Çalışkan, Dr. Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında Dr. Sağlam sağ elinden yaralandı. Dr. Sağlam, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Şüpheli, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

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ÖNCE SERBEST KALMIŞTI

Adliyeye sevk edilen Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Çalışkan’ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Çalışkan, olaydan 2 gün sonra bu kez tutuklandı. Çalışkan hakkında Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘PİŞMANIM’ SAVUNMASI

Geçen cuma yapılan duruşmada son savunması istenen Çalışkan, “Doktorlardan özür diliyorum. Korktuğum için kapıyı kilitledim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum” dedi. Savunmanın ardından mahkeme başkanı, sanık hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal’den toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.