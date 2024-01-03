Hastane dönüşü feci kaza: Baba öldü, anne ve oğlu yaralandı

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Kaza, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert’in kontrolünü yitirdiği 54 ABJ 852 plakalı hafif ticari araç, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Turgay Mert’in eşi Ayşe Mert ve çocukları Oktay Mert’i çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri, kalbi duran Turgay Mert’e ise araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turgay Mert, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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Turgay Mert'in, rahatsızlığı sebebiyle ailesiyle birlikte gittiği Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Bu arada, kaza sırasında aracın motorunun fırladığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı