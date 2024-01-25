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Gırtlak kanseriydi ve psikolojik tedavi görüyordu... 31 yaşındaki Onur evinde ölü bulundu

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#Samsun#Samsun Haberleri#Onur Koç
Gırtlak kanseriydi ve psikolojik tedavi görüyordu... 31 yaşındaki Onur evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 17:10

Samsun'da hastanenin teknik servisinde çalışan bir genç, evinin mutfağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Emniyet güçleri Koç'un kendini vurarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin teknik servisinde çalıştığı öğrenilen Onur Koç (31), annesi tarafından evlerinin mutfağından kafasından tabancayla vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulundu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis, Onur Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gırtlak kanseriydi ve psikolojik tedavi görüyordu... 31 yaşındaki Onur evinde ölü bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Onur Koç'un gırtlak kanseri olduğu, bu yüzden psikolojik tedavi gördüğü ve bu sabah ailesi tarafından özel bir hastanede psikiyatriste götürüldüğü ve gence doktorun yatış önermesine rağmen hastanede yatmayı kabul etmediği öğrenildi. Polis, Koç'un kendini vurarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Gırtlak kanseriydi ve psikolojik tedavi görüyordu... 31 yaşındaki Onur evinde ölü bulundu

Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gırtlak kanseriydi ve psikolojik tedavi görüyordu... 31 yaşındaki Onur evinde ölü bulundu

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#Samsun#Samsun Haberleri#Onur Koç

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