Hastaları 'gelir kapısı' yapmıştı... Devlet hastanesindeki doktor gözaltına alındı

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Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarsus Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak çalışan H.İ.'nin burun ameliyatı için başvuran hastaları Adana'daki özel bir hastaneye yönlendirdiği, burada estetik ameliyatları yaparak maddi menfaat sağladığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

PARA ALIŞVERİŞİNİ 3. KİŞİ ÜZERİNDEN YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında H.İ.'nin ameliyatlar yaptığı, ancak bu operasyonların özel hastanede görevli doktor E.K. tarafından gerçekleştirilmiş gösterildiği belirlendi. Hasta ile doktor arasındaki para alışverişinin de medikal sektöründe çalışan M.K. üzerinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2 doktor ile M.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.