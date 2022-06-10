Hastalar piyanolu karşılama

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TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı kursiyerleri, gelen hastaların motivasyonlarını artırmak amacıyla piyano çalarak karşılıyor. Hastane girişine konulan piyano ile eserler seslendiren kursiyerler, yoğun ilgi görüyor. Hastane başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, “Aslında müzik terapinin geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanıyor, en az 6 bin yıllık bir tarihi var. Müzik terapi, müzikle konsantrasyon artışı, müzikle tedavi çok eski bir gelenek. Türklerde müzik terapi de Orta Asya’da başlayan bir kültür. Daha sonra Selçuklular’da, Osmanlılar’da süregelmiş ve şifahanenin olmazsa olmaz bir parçası müzik aslında. Biz de son zamanlarda özellikle baharın gelişiyle beraber hastalarımızın bir parça daha tedaviye olan inançlarını artırmak, konsantrasyonlarını artırmak, motivasyonlarını düzeltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk” dedi.

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‘KONSANTRASYONLARI ARTIYOR’

Hastaneye gelenlerin duydukları piyanodan yükselen müzikle konsantrasyonlarının arttığını ifade eden Opr. Dr. Onar, “Poliklinik girişinde hastalarımız bu tınıları duydukları zaman hem konsantrasyonları artıyor hem daha mutlu bir şekilde geliyorlar. Birtakım gergin duyguları, düşünceleri varsa onlardan ari bir biçimde tedavi olacakları kliniklere gidiyorlar. Şimdiye kadar uygulamamıza başladığımızdan beri son derece olumlu geri dönüşler aldık. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hastalarımız oluyor, biz de bu işin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

‘GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK’

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı piyano bölümü öğretmeni Pelin Kılıç, uygulamadan çok güzel geri dönüşler olduğunu söyledi. Kılıç, “Piyano öğrencilerimizle hastalarımızın motivasyonunu, moralini yükseltmek amacıyla buradayız. Çok güzel geri dönüşler aldık. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Buraya gelip piyano çalıyorlar, onlar çok heyecanlı ama çok güzel şeyler yaşadılar. Tebrik edenler oldu, yanınıza gelip ağlayanlar oldu, alkışlayanlar oldu, teşekkür edenler oldu” ifadelerini kullandı.

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İSTEK PARÇA İSTEYEN BİLE VAR

KURSİYERLERDEN Onur Kağan Uğur ise gelen hastaların bazen kendilerinden istek parçada bulunduklarını belirterek, “Gerçekten güzel de bir rağbet var. İstek parçası bile aldığımız oluyor. Gerçekten mutluluk verici bir durum. Böyle bir projede olmaktan son derece mutluyum” dedi.



Hastaneye bir yakınını ziyarete gelen Elif Yiğit ise uygulamadan memnun kaldığını dile getirdi, “Hastaneye girdiğimde müzik sesleri ile karşılanmak güzel” dedi.