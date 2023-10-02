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Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

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#Şanlıurfa#Doktor#Hakaret
Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 12:49

Şanlıurfa'nın Harran Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktor A.B., zehirlenme şüphesiyle acil servise getirilen ve sevk edilmesine karar verilen kadının tartıştığı eşine 'köpek' demesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Doktor ile hasta yakını arasındaki gerginlik sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Harran Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından hastaneye getirildi. Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A. B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu. Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.

Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dr. A.B., acil servisten çıkmayan Mehmet K.'ye 'Köpek' diyerek bağırdı. Mehmet K.'nin de 'Köpek sensin' diyerek karşılık vermesi üzerine Dr. A. B. 'beyaz kod' verdi. Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu.

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Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, tepkilere yol açtı. Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

DOKTORA İDARİ SORUŞTURMA

​Hasta yakınına 'köpek' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.'nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi. Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı. 

Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

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#Şanlıurfa#Doktor#Hakaret

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