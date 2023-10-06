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Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti

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#Kocaeli#Körfez#Doktor
Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 21:36

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.

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Olay, saat 14.45 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasta ve yakınları, daha sonra tekme- tokat doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Kocaeli#Körfez#Doktor

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