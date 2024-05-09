×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Ambulans#Yangın
Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 16:56

Hatay’ın Samandağ ilçesinde hasta götürürken yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi. Hasta, çağırılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hasta taşıyan ambulansta Samandağ çevre yolunda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sağlık ekipleri hastayı hemen dışarı çıkardı.

Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı
Çağrılan bir başka ambulansla hasta, hastaneye götürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı
Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Hasta taşıyan ambulans alev alev yandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Ambulans#Yangın

BAKMADAN GEÇME!