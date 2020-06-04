Hasta kabulü başladı

Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastaneleri, ilk olarak diğer hastanelerde bulunan koronavirüs hastalarını kabul ediyor. Her iki hastane koronavirüs hastalarını alarak, diğer hastanelerin normal hizmetlerine dönmesini sağlayacak. Prof. Dr. Feriha Öz 700, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 698 personeli ile hizmet veriyor. Hastaneye nakledilen koronavirüs hastalarının tedavileri yapılıyor.

ÖNCELİK KORONA HASTALARI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu her iki hastaneyle ilgili olarak “Burada öncelikli olarak salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında acil ve acile yakın branşların olduğu, yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı, acil ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak. 1008’er yatağıyla hastanelerimiz hizmete devam edecek. Tabii sağlık turizmi de buralarda hizmet vereceğimiz öncelikli alanlardan bir tanesi” dedi.