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Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırı görüntülendi: 5 çocuk gözaltına alındı

#İstanbul#Beyoğlu#Hasköy Yahudi Mezarlığı

İstanbul Beyoğlu'nda Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y., Y.B.G., K.G., H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. 81 mezarlığa zarar verildiği belirtilirken saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Çıksalın'daki Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan güvenlik kamerası inceleme sonucu olayın 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi. Yapılan kontrollerde 81 mezarlığın mermer taşlarının kırıldığı tespit edildi.

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Mezarlık ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayın 18 yaşından küçük Y.Y., Y.B.G., K.G., H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı.

Hasköy Yahudi Mezarlığındaki saldırı görüntülendi: 5 çocuk gözaltına alındı

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Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söylediği öğrenildi. 

Hasköy Yahudi Mezarlığındaki saldırı görüntülendi: 5 çocuk gözaltına alındı

YAKINLARININ MEZARLARINI KONTROL ETTİLER

Yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelenler ise tepki gösterdi. Aile büyüklerinin mezarını kontrol etmeye geldiğini söyleyen Eni Yani, "Kendini bilmez kişiler tarafından yapılan şeyler bunlar. İçeride kayınpederim, büyükbabam, büyükannem, babam var. Haberi Twitter üzerinden gördüm. Yapanlar utansın, söyleyecek bir şey yok" dedi.

Muhlis Tatlı ise çocukların oyun oynarken toplarının mezarlığa sık sık kaçtığını belirterek, "Bu mahallenin çocukları yapıyor. Bazen gelip burada top oynuyorlar, topları mezarlığa kaçıyor bazen o yüzden içeri girmiş olabilirler. Başkası da yönlendirmiş olabilir" diye konuştu.

Hasköy Yahudi Mezarlığındaki saldırı görüntülendi: 5 çocuk gözaltına alındı

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Hasköy Yahudi Mezarlığı

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